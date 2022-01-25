Першому заступнику голови КМДА Миколі Поворознику вручили підозру у справі щодо ділянки РНБО

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Facebook / Mykola Povoroznyk

Першому заступнику голови Київської міськдержадміністрації Миколі Поворознику вручили підозру у справі щодо земельної ділянки біля станції метро «Сирець», яка перебувала в користуванні Ради нацбезпеки та оборони.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Справа стосується позбавлення РНБО цієї ділянки. Її передали РНБО ще у 2009 році для будівництва багатоквартирних житлових будинків із підземними паркінгами на вулиці Щусєва. Проте у 2019 році, після обстеження ділянки виявилося, що її не використовують за призначенням, тому мерія забрала у РНБО право нею користуватися.

«Місто привело занедбану територію до ладу, вивезло сміття, здійснило благоустрій території таоблаштувало там сквер. Але РНБО не полишає намірів забудувати територію висотками і через правоохоронців продовжує тиснути на столичну владу», — написав Кличко.