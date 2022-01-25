Уряд перевів Рівненську область у «червону» зону

Новини

Чузавков Сергей / УНИАН фото

Рівненська область з четверга, 27 січня, перебуватиме у «червоній» зоні карантину. Про це 25 січня повідомив міністр уряду Олег Немчінов.

Обмеження «червоного» рівня не будуть застосовуватися за умови наявності в усіх відвідувачів, працівників та організаторів масових заходів (зокрема релігійних), працівників кінотеатрів, театрів, музеїв, ТРЦ, ресторанів, кафе, ринків, спортзалів і басейнів «зеленого» COVID-сертифікату — про вакцинацію двома дозами. Цей сертифікат є у додатку «Дія», також його можна завантажити з порталу «Дія» та роздрукувати на звичайному папері, головне — аби чітко було видно QR-код.

Школи та інші заклади освіти в «червоній» зоні теж працюватимуть лише за умови, що 100% працівників мають «зелений» сертифікат вакцинації.