Україна опустилася на 122 місце в Індексі сприйняття корупції від Transparency International

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The National Anti-Corruption Bureau of Ukraine Follow / Flickr

Україна опустилася на 5 пунктів в Індексі сприйняття корупції — 2021, як порівняти з 2020 роком. Україна посіла 122 місце серед 180 країн, у 2020 році вона перебувала на 117 місці.

Про це йдеться у звіті міжнародної організації Transparency International.

«32 бали зі 100 можливих отримала Україна [...] за 2021 рік. Наш показник знизився на один бал, і тепер Україна у CPI посідає 122 місце зі 180 країн. Поруч із Україною — африканська держава Есватіні (Свазіленд). На один бал нас випереджають Замбія, Непал, Єгипет, Філіппіни й Алжир — усі вони мають по 33 бали», — зазначено у звіті.

Із сусідів України гірша ситуація лише в Росії, яка посіла 136 місце.

Виконавчий директор Transparency International Ukraine Андрій Боровик назвав нинішні показники України своєрідним застоєм, оскільки раніше країна демонструвала певний ріст.

За його словами, з одного боку, у 2021 році було вирішено питання про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів і Вищої ради правосуддя, але з іншого — відсутність ухваленої антикорупційної стратегії, затягування з обранням керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури тощо.

Цього року Transparency International дає Україні пʼять рекомендацій:

завершити конкурси й обрати професійних, незалежних і добропорядних керівників САП, Агентства з розшуку та менеджменту активів і Національного антикорупційного бюро;

ухвалити державну антикорупційну стратегію і програму її імплементації;

провести реформу конституційного правосуддя з урахуванням висновків Венеціанської комісії;

забезпечити прозорий облік держвласності та продовжити приватизацію;

мінімізувати ризики ухвалення законопроєктів, що виводять закупівлі з-під дії закону про публічні закупівлі.

Transparency International — антикорупційна організація, яку заснував у Берліні в 1993 році колишній директор Світового банку Пітер Айґен. Організація найбільш відома за Індексом сприйняття корупції та Глобальним корупційним барометром. Місія організації в Україні — знизити рівень корупції.