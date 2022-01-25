В Україні виявили майже 20 тисяч нових заражених коронавірусом. Вакцинувалися — 69 тисяч

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В Україні за минулу добу 24 січня коронавірусом заразилися майже 20 тисяч людей. Серед них 594 медики та 2 809 дітей.

Про це пише МОЗ у своєму Facebook.

До лікарень через коронавірус потрапили 1 507 хворих, а 161 людина померла від ускладнень. Водночас 5 863 українці успішно одужали від коронавірусу.

Найбільше нових випадків зафіксували у Львівській області (2 299) та в Києві (1 589).

Також протягом доби від коронавірусу вакцинувались 69 тисяч українців. 27 тисяч отримали першу дозу вакцини, 24 тисячі — другу, а 17 тисяч — бустерну.