Законопроєкт про перехідний період на Донбасі відкликали, щоб внести рекомендації Венеційської комісії

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Yevheniya Kravchuk / Facebook

Кабінет міністрів України відкликав внесений раніше до Верховної Ради законопроєкт про перехідний період на Донбасі, аби доопрацювати його, а не тому, що це була вимога Москви.

Про це голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив у ефірі «Свободи слова» на телеканалі ICTV.

«Хотів би від початку розвіяти деякі фейки, які сьогодні почали зʼявлятися, на жаль, і в українських ЗМІ. По-перше, ніби-то Україна була змушена прийняти якусь вимогу про відкликання законопроєкту щодо основ державної політики перехідного періоду. Не знаю, хто як, а я можу сказати, що ця влада приймає вимоги тільки українського народу. А основна вимога сьогодні українського суспільства — це зробити все, щоб запобігти ескалаці, над чим ми працюємо 24/7. Я хочу сказати офіційно, що жодних попередніх умов щодо проведення зустрічі у «нормандському форматі» не було», — сказав Єрмак.

Водночас віцепрем’єрка з питань реінтеграції Ірина Верещук відкликання законопроєкту пояснила необхідністю внести до його тексту рекомендації Венеційської комісії. Вона переконана, що ці зміни неможливо внести у парламенті між читаннями.