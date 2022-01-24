Премʼєр-міністр Денис Шмигаль: На тлі політичної ситуації загроз для української економіки немає

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Пресслужба Кабінету міністрів України

Загроз для функціонування української економіки немає, окрім інформаційного, а особливо дезінформаційного тиску. Інших факторів, які можуть завдати дестабілізації національній економіці, на сьогодні немає.

Про це сказав премʼєр-міністр України Денис Шмигаль за результатами засідання РНБО 24 січня.

Він додав, що наразі в Україні найвищий рівень золотовалютних резервів — понад 30 мільярдів доларів.

Він додав, що зараз уряд очікує, що Міжнародний валютний фонд перегляне програму для України — імовірно, це може відбутися в лютому цього року.

Перед цим секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що нині жодних причин для паніки в Україні немає.

«Я хотів би звернутися до всіх вас, друзі та колеги, трішки зменшити те напруження, яке на сьогодні існує. Наявна ситуація для нас цілком зрозуміла. Немає на сьогодні жодних причин для того, щоб ми з вами панікували», — наголосив Данілов.