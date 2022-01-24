Росія вивела у Балтійське море на навчання 20 бойових кораблів
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Росія вивела в Балтійське море на нібито планові навчання 20 бойових кораблів, катерів і суден забезпечення.
Про це повідомив Західний військовий округ.
У складі тактичних груп діятимуть тральщики і малі протичовнові кораблі, малі ракетні кораблі та ракетні катери. Повідомляється, що кораблі відпрацюють боротьбу з підводними човнами і мінними загородженнями.
Загалом РФ має намір проводити навчання з лютого. Їхня географія зачіпатиме і далекі регіони — Середземне, Північне і Охотське моря, а також північно-східні частини Атлантичного і Тихого океанів. У них братимуть участь понад 140 бойових кораблів і судів, понад 60 одиниць авіації та близько 10 тисяч військовослужбовців.
- Усі ці навчання відбуваються на тлі стягування військ Росії біля кордону України, які можуть найближчим часом розпочати вторгнення. Через це США і НАТО посилять військами і технікою країни східної Європи. Росія погрожує відповіддю. США також планують відправити кораблі до Чорного моря і авіацію до України, щоб стримати сили РФ.