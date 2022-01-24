Новим президентом ПАРЄ став проросійський політик Тіні Кокс. Представників України обрали віцепрезидентами політгрупи і комітету

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Пресслужба Парламентської Асамблеї Ради Європи

Новим президентом Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) став представник від Нідерландів Тіні Кокс.

Про це повідомляється на сторінці ПАРЄ у Twitter.

«Вітаємо Тіні Кокса (Нідерланди, UEL), якого щойно обрано наступним президентом Парламентської асамблеї», — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, Кокс набрав 164 голоси, кандидатка з України, очільниця української делегації Марія Мезенцева — 80 голосів. Кокс відомий своєю проросійською позицією, саме він був ініціатором повернення делегації Росії до асамблеї у 2019 році.

Як повідомила Мезенцева у своєму Telegram-каналі, також було автоматично призначено 18 віцепрезидентів, зокрема заступницю голови фракції «Слуга народу» у Верховній Раді України Євгенію Кравчук переобрали на пост віцепрезидентки ALDE (Альянс лібералів та демократів за Європу).

Також віцепрезидентом Комітету з міграції, біженців та переміщених осіб ПАРЄ став нардеп від фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

А от повноваження віцепрезидента Петра Толстого, який очолює російську делегацію, як і повноваження самої делегації, було оскаржено.

«54 за з 20 необхідних — завтра [25 січня] відбудеться таємне голосування за пана Толстого — до того він вважається не обраним», — написала Мезенцева.

Розгляд питання про оскарження повноважень російської делегації у ПАРЄ відбудеться 26 січня. Зокрема, представниця української делегації Євгенія Кравчук подала відведення з процедурних підстав, її підтримали 47 парламентарів.

«Адже російський парламент сформовано за результатами виборів, що включають голоси з незаконно окупованої території Криму. Нагадала іноземним колегам про позицію Венеційської комісії щодо включення невизнаної міжнародно території до загальнонаціонального виборчого округу для проведення парламентських виборів, у якій прямо зазначено: організація виборів на анексованій території не виправдовує і не може виправдати анексію», — написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Також голова литовської делегації Емануеліс Зінгерис подав відведення щодо делегації з Росії по суті. Його підтримали 49 парламентарів.

Тепер Асамблея має проголосувати за один із трьох варіантів: ратифікувати повноваження, не ратифікувати їх або ратифікувати їх «разом із позбавленням чи зупиненням здійснення деяких прав на участь чи представництво» членів делегації.