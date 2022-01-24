Новим президентом ПАРЄ став проросійський політик Тіні Кокс. Представників України обрали віцепрезидентами політгрупи і комітету
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
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Пресслужба Парламентської Асамблеї Ради Європи
Новим президентом Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) став представник від Нідерландів Тіні Кокс.
Про це повідомляється на сторінці ПАРЄ у Twitter.
«Вітаємо Тіні Кокса (Нідерланди, UEL), якого щойно обрано наступним президентом Парламентської асамблеї», — йдеться у повідомленні.
Зазначимо, Кокс набрав 164 голоси, кандидатка з України, очільниця української делегації Марія Мезенцева — 80 голосів. Кокс відомий своєю проросійською позицією, саме він був ініціатором повернення делегації Росії до асамблеї у 2019 році.
Як повідомила Мезенцева у своєму Telegram-каналі, також було автоматично призначено 18 віцепрезидентів, зокрема заступницю голови фракції «Слуга народу» у Верховній Раді України Євгенію Кравчук переобрали на пост віцепрезидентки ALDE (Альянс лібералів та демократів за Європу).
Також віцепрезидентом Комітету з міграції, біженців та переміщених осіб ПАРЄ став нардеп від фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
А от повноваження віцепрезидента Петра Толстого, який очолює російську делегацію, як і повноваження самої делегації, було оскаржено.
«54 за з 20 необхідних — завтра [25 січня] відбудеться таємне голосування за пана Толстого — до того він вважається не обраним», — написала Мезенцева.
Розгляд питання про оскарження повноважень російської делегації у ПАРЄ відбудеться 26 січня. Зокрема, представниця української делегації Євгенія Кравчук подала відведення з процедурних підстав, її підтримали 47 парламентарів.
«Адже російський парламент сформовано за результатами виборів, що включають голоси з незаконно окупованої території Криму. Нагадала іноземним колегам про позицію Венеційської комісії щодо включення невизнаної міжнародно території до загальнонаціонального виборчого округу для проведення парламентських виборів, у якій прямо зазначено: організація виборів на анексованій території не виправдовує і не може виправдати анексію», — написала вона на своїй сторінці у Facebook.
Також голова литовської делегації Емануеліс Зінгерис подав відведення щодо делегації з Росії по суті. Його підтримали 49 парламентарів.
Тепер Асамблея має проголосувати за один із трьох варіантів: ратифікувати повноваження, не ратифікувати їх або ратифікувати їх «разом із позбавленням чи зупиненням здійснення деяких прав на участь чи представництво» членів делегації.
- У січні 2021 року українська делегація вже оскаржувала повноваження Росії в ПАРЄ. Україну підтримала достатня кількість делегатів — 38 голосів при 30 необхідних. Проте Асамблея підтвердила повноваження російської делегації в повному обсязі.
- Російську делегацію позбавляли права голосу в ПАРЄ у квітні 2014 року — після окупації Криму. Росіяни після цього відмовилися брати участь у сесіях і сплачувати внески.
- У ніч проти 25 червня 2019 року ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка фактично дозволила російській делегації повернутися до складу ПАРЄ. Того ж дня Україна, Грузія та Велика Британія оскаржили відновлення повноважень Росії в ПАРЄ. 26 червня ввечері ПАРЄ відхилила всі поправки представників України, Грузії, Великої Британії, Латвії та низки інших держав і затвердила резолюцію в цілому.