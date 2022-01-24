Новым президентом ПАСЕ стал пророссийский политик Тини Кокс. Представителей Украины избрали вице-президентами политгруппы и комитета

Новым президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) стал представитель от Нидерландов Тини Кокс.
Об этом сообщается на странице ПАСЕ в Twitter.
«Поздравляем Тини Кокса (Нидерланды, UEL), который только что избран следующим президентом Парламентской ассамблеи», — говорится в сообщении.
Отметим, Кокс набрал 164 голоса, кандидат из Украины, глава украинской делегации Мария Мезенцева — 80 голосов. Кокс известен своей пророссийской позицией, именно он был инициатором возвращения делегации России в ассамблею в 2019 году.
Как сообщила Мезенцева в своем Telegram-канале, также были автоматически назначены 18 вице-президентов, в частности замглавы фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Евгения Кравчук переизбрана на пост вице-президента ALDE (Альянс либералов и демократов за Европу).
Также вице-президентом Комитета по миграции, беженцев и перемещенных лиц ПАСЕ стал нардеп от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
А вот полномочия вице-президента Петра Толстого, возглавляющего российскую делегацию, как и полномочия самой делегации, были обжалованы.
«54 за из 20 необходимых — завтра [25 января] состоится тайное голосование за господина Толстого — до этого он считается не избранным», – написала Мезенцева.
Рассмотрение вопроса об обжаловании полномочий российской делегации в ПАСЕ состоится 26 января. В частности, представительница украинской делегации Евгения Кравчук подала отвод по процедурным основаниям, ее поддержали 47 парламентариев.
«Ведь российский парламент сформирован по результатам выборов, включающих голоса с незаконно оккупированной территории Крыма. Напомнила иностранным коллегам о позиции Венецианской комиссии по включению непризнанной международной территории в общенациональный избирательный округ для проведения парламентских выборов, в которой прямо указано: организация выборов на аннексированной территории не оправдывает и не может оправдать аннексию», — написала она на своей странице в Facebook.
Также глава литовской делегации Эмануэлис Зингерис подал отвод в отношении делегации из России по существу. Его поддержали 49 парламентариев.
Теперь Ассамблея должна проголосовать за один из трех вариантов: ратифицировать полномочия, не ратифицировать их или ратифицировать их «вместе с лишением или приостановлением некоторых прав на участие или представительство» членов делегации.
- В январе 2021 года украинская делегация уже обжаловала полномочия России в ПАСЕ. Украину поддержало достаточное количество делегатов – 38 голосов при 30 необходимых. Однако Ассамблея подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме.
- Российская делегация была лишена права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года — после оккупации Крыма. Россияне после этого отказались участвовать в сессиях и платить взносы.
- В ночь на 25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, которая фактически позволила российской делегации вернуться в состав ПАСЕ. В тот же день Украина, Грузия и Великобритания обжаловали возобновление полномочий России в ПАСЕ. 26 июня вечером ПАСЕ отклонила все поправки представителей Украины, Грузии, Великобритании, Латвии и ряда других государств и утвердила резолюцию в целом.