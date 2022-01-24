Олімпіада в Пекіні: до столиці Китаю прибули перші спортсмени, коронавірус виявили у шістьох людей
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- Костя Андрейковець
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До столиці Китаю почали прибувати перші учасники зимової Олімпіади. У декого з них виявили коронавірус.
Про це повідомляє оргкомітет Ігор.
Напередодні, 23 січня, до аеропорту Пекіну прибули 529 учасників, з яких 153 спортсмени. В аеропорту ПЛР-тести показали зараження у чотирьох осіб, у тому числі у спортсмена, а пізніше під час перевірки у ще двох людей.
Загалом вірус виявили у шести учасників. Їхні імена і належність до команд не повідомляють.
- Зимові Олімпійські ігри — 2022 в Пекіні відбудуться з 4 до 20 лютого, а зимові Паралімпійські — з 4 до 13 березня.
- Через коронавірус ігри пройдуть без іноземних уболівальників. Для самих спортсменів і членів команд запровадили суворі обмеження. Також їм заборонили секс і вечірки.