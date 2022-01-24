Організатори Національного відбору на «Євробачення» оголосили вісьмох фіналістів — список

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Євробачення / Facebook

Організатори українського Національного відбору на конкурс «Євробачення» 24 січня оголосили вісімку фіналістів, яка буде боротись за право представляти країну:

Alina Pash;

Cloudless;

Kalush Orchestra;

LAUD;

Michael Soul;

Our Atlantic;

ROXOLANA;

WELLBOY.

Сам фінал пройде у форматі телевізійного концерту 12 лютого о 19:00 в прямому ефірі суспільного телеканалу «UA: Перший».

Власне конкурс «Євробачення» відбудеться в італійському місті Турині. Півфінали запланували на 10 та 12 травня, а фінал — на 14 травня.

На «Євробаченні-2021» Україну представляв гурт Go_A із піснею «Шум». Він отримав 364 голоси (97 від національних журі та 267 — від глядачів) і посів 5 місце. Це вперше виступ України був повністю україномовним.