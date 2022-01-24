У Польщі туристка із Нідерландів зробила нацистське привітання біля концтабору «Аушвіц» — і тепер заплатить штраф

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Ben Tilley / Flickr

Польща оштрафувала туристку з Нідерландів за нацистське вітання на місці колишнього концтабору «Аушвіц». Про це повідомляє BBC.

29-річна жінка зробила цей жест перед брамою Arbeit Macht Frei («Праця звільняє»). Охоронці помітили жінку прямо під час позування для фото, яке зробив чоловік. Поліція висунула їй звинувачення в участі в нацистській пропаганді. Прокуратура виписала штраф, жінка погодилась його сплатити (скільки саме — невідомо) і назвала цей вчинок «невдалим жартом».

Це не перший випадок затримання іноземців за пропаганду нацизму в Польщі — звинувачення, за яке можна отримати до двох років вʼязниці. Так наприклад, у 2013 році двох турецьких студентів оштрафували і засудили за таке привітання до шести місяців тюремного увʼязнення з відтермінуванням виконання вироку на три роки.

«Аушвіц» — це нацистський табір смерті, який створила Німеччина на окупованій польській землі під час Другої світової війни. За чотири з половиною роки після відкриття в 1940 році в таборі вбили щонайменше 1,1 мільйона людей. Майже один мільйон із них були євреями. Більшість жертв відправили помирати в газові камери.