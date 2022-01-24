В Польше туристка из Нидерландов сделала нацистское приветствие у концлагеря «Аушвиц» — и теперь заплатит штраф

Польша оштрафовала туристку из Нидерландов за нацистское приветствие на месте бывшего концлагеря «Аушвиц». Об этом сообщает BBC.
29-летняя женщина сделала этот жест перед воротами Arbeit Macht Frei («Труд освобождает»). Охранники заметили женщину прямо во время позирования для фото, которое сделал ее муж. Полиция предъявила ей обвинение в участии в нацистской пропаганде. Прокуратура выписала штраф, женщина согласилась его заплатить (сколько — неизвестно) и назвала этот поступок «неудачной шуткой».
Это не первый случай задержания иностранцев за пропаганду нацизма в Польше – обвинение, за которое можно получить до двух лет тюрьмы. Так например, в 2013 году двух турецких студентов оштрафовали и приговорили за такое приветствие к шести месяцам тюремного заключения с отсрочкой исполнения приговора на три года.
«Аушвиц» — это нацистский лагерь смерти, который создала Германия на оккупированной польской земле во время Второй мировой войны. За четыре с половиной года после открытия в 1940 году в лагере убили по меньшей мере 1,1 миллиона человек. Почти один миллион из них были евреями. Большинство жертв отправили умирать в газовые камеры.
- В октябре 2021 года на территории мемориального комплекса «Аушвиц» обнаружили граффити с антисемитскими фразами и лозунгами, отрицающими Холокост.
- В Берлине 92-летнюю женщину повторно приговорили к заключению за отрицание Холокоста. На этот раз ее осудили за интервью, в котором она заявила, что у информации о газовых камерах в концлагере «Аушвиц» «нет ни слова правды».