Держдеп США наказав сім’ям дипломатів евакуюватися з України
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Пресслужба президента України
Державний департамент США наказав сім’ям дипломатів та співробітників посольства евакуюватися з України. Самі ж працівники можуть це зробити за бажанням.
Про це йдеться в оновлених рекомендаціях щодо поїздок від Держдепу.
«23 січня 2022 року Держдепартамент санкціонував добровільний від’їзд державних службовців США та наказав виїхати членам родин («обовʼязковий відʼїзд») державних службовців США з посольства у Києві через триваючу загрозу російських військових дій. Громадянам США в Україні варто розглянути можливість виїзду зараз, використовуючи комерційний або інший приватний транспорт», — йдеться у повідомленні.
Там зазначили, що ситуація в Україні наразі непередбачувана і може різко погіршитися у зв’язку з російськими воєнними діями. Тому це може вплинути на можливості і роботу посольства США у Києві. Тому Держдеп наразі не рекомендує американцям їхати до України через спалах коронавірусу та російську загрозу.
Держдеп оновив рекомендації і для Росії, теж не рекомендуючи їхати туди. Особлива увага приділялася прикордонним регіонам з Україною, також американцям не радять перетинати російсько-український кордон.
- 19 січня CNN, Bloomberg і низка інших ЗМІ повідомили з посиланням на джерела, що посольство США в Україні попросило Держдепартамент дозволити відʼїзд другорядних співробітників дипмісії і їхніх сімей. Кореспондент Fox News повідомляв, що Держдеп наказав розпочати евакуацію у понеділок, 24 січня. Однак у самому Держдепі всі ці повідомлення спростовували.
- Росія стягнула до кордонів України війська, західні ЗМІ повідомляють, що в масштабному вторгненні можуть брати участь до 175 тисяч російських військових. Також Росія посилює угруповання бойовиків «ЛНР» і «ДНР».