Держдеп США наказав сім’ям дипломатів евакуюватися з України

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Пресслужба президента України

Державний департамент США наказав сім’ям дипломатів та співробітників посольства евакуюватися з України. Самі ж працівники можуть це зробити за бажанням.

Про це йдеться в оновлених рекомендаціях щодо поїздок від Держдепу.

«23 січня 2022 року Держдепартамент санкціонував добровільний від’їзд державних службовців США та наказав виїхати членам родин («обовʼязковий відʼїзд») державних службовців США з посольства у Києві через триваючу загрозу російських військових дій. Громадянам США в Україні варто розглянути можливість виїзду зараз, використовуючи комерційний або інший приватний транспорт», — йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що ситуація в Україні наразі непередбачувана і може різко погіршитися у зв’язку з російськими воєнними діями. Тому це може вплинути на можливості і роботу посольства США у Києві. Тому Держдеп наразі не рекомендує американцям їхати до України через спалах коронавірусу та російську загрозу.

Держдеп оновив рекомендації і для Росії, теж не рекомендуючи їхати туди. Особлива увага приділялася прикордонним регіонам з Україною, також американцям не радять перетинати російсько-український кордон.