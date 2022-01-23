Президент Вірменії подав у відставку

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Facebook / Office of the President of the Republic of Armenia

Президент Вірменії Армен Саркісян 23 січня подав у відставку через відсутність інструментів для впливу на політику. Відповідну заяву опублікували на його сайті.

Своє рішення він пояснив так: «У президента немає необхідних інструментів для впливу на радикальні процеси внутрішньої та зовнішньої політики у цей непростий для країни та народу час. У цей непростий для нашої держави час, коли потрібна національна єдність, інститут президента не повинен бути об'єктом пліток і теорій змови, відволікаючи цим увагу громадськості від найважливіших питань».

Крім того, президент заявив, що він сам, а в окремих випадках і його сім'я ставали мішенню «різних політичних груп», яких цікавлять «тільки його минуле, різні теорії змови та міфи». Саркісян зазначив, що це рішення зовсім не емоційне, «воно дотримується певної логіки».

Вірменія — парламентська республіка. Парламент формує політично відповідальний перед ним уряд і зазвичай обирає президента, який займає символічну юридичну роль. Відповідно до Конституції Вірменії, президент подає прохання про відставку до Національних зборів (парламенту). До призначення нового президента його обовʼязки буде виконувати глава Національних зборів — Ален Симонян.

Армен Саркісян перебуває на посаді президента Вірменії з 9 квітня 2018. У листопаді 2020 року закликав до відставки прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна (у серпні 2021 року він знову став главою уряду) і позачергових виборів, оскільки вважав неминучими позачергові вибори, щоб вберегти країну від потрясінь після підписання «карабаського миру».