ДСНС: Від початку року в Україні було 339 псевдомінувань, більшість повідомлень — з Росії чи окупованих територій

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В Україні з початку 2022 року зафіксували 339 недостовірних повідомлень про мінування. Більшість із них надходили з окупованих Росією територій або безпосередньо з РФ.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Таку хвилю «мінувань» у службі назвали справжнім випробуванням. Правоохоронцям довелося перевірити 3 183 обʼєкти, на жодному з них вибухівку не знайшли.

Майже всі повідомлення надходили електронною поштою (306). Телефоном про мінування повідомляли лише 27 разів. У ДСНС впевнені, що серія псевдомінувань — це елемент гібридної агресії Росії та спланована атака.

«Мета цього інформаційного-тероризму — тримати українців в напрузі та вселити невпевненість у власній безпеці та зробити це не так терористичним актом, як можливістю, що подібне може статися», — зазначили рятувальники. Вони також нагадали, що за недостовірні повідомлення загрожує від 2 до 8 років позбавлення волі.