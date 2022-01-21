WSJ: Німеччина не дозволила Естонії відправити Україні гаубиці

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Herman / Flickr

Німеччина не надала дозвіл Естонії відправити Україні летальну зброю. Естонія просила про це, тому що зброя була виготовлена в Німеччині.

Про це пише The Wall Street Journal.

У Німеччині це пояснили політикою непостачання зброї у конфліктні регіони, якої вони дотримуються тривалий час. У самій же Естонії сподіваються, що таки отримають дозвіл.

Проблема пов’язана з передачею гаубиць Д-30 калібром 122 мм. Ці гаубиці були виготовлені ще в СРСР, але дислоковані у Східній Німеччині. Після об’єднання Німеччині гаубиці у 1990-х роках передали Фінляндії, а та в 2009 році — Естонії. Таким чином, для поставки їх Україні Естонія мала отримати дозвіл Фінляндії та Німеччини. Фіни експорт зброї дозволили, а німці — ні.

Німеччина є одним із найбільших у світі експортерів зброї, продаючи її країнам, які навіть не є її союзниками, зокрема Єгипту чи Пакистану. Однак щодо України позиція непостачання летальної зброї з 2014 року лишається незмінною.

Попри це, Естонія, Литва та Латвія з дозволу США передадуть Україні протитанкові ракетні комплекси Javelin та зенітно-ракетні комплекси Stinger. Також в Естонії розповіли, що надають Україні допомогу у сфері кіберзахисту, а у березні передадуть польовий госпіталь.

Найближчими днями адміністрація Байдена також почне постачати в Україну протитанкові ракети, боєприпаси та інше обладнання на суму $200 мільйонів. У 2021 році США передали Україні зброї та військової техніки на $650 мільйонів, що є найбільшим показником від початку надання допомоги у 2014 році.