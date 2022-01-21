Міноборони підготувало новий наказ про військовий облік для жінок — список професій сильно скоротять

Новини

Міністерство оборони підготувало новий наказ про військовий облік для жінок. Список професій, представниці яких мають стати на облік, суттєво скоротять.

Про це пише пресслужба Міноборони.

Зазначається, що нову редакцію наказу вже надіслали на погодження до МВС, СБУ та Служби зовнішньої розвідки.

У новому наказі визначено лише 14 спеціальностей та 6 професій, отримання яких передбачатиме постановку на військовий облік. Вони будуть споріднені зі 100 військово-обліковими спеціальностями. Попередній перелік передбачав 35 професій і понад 200 військово-облікових спеціальностей.

«Логіка нового варіанту наступна: за допомоги військового обліку ми повинні не тільки забезпечувати поточні потреби війська, але й дбати про розвиток Збройних сил. У наказі ми затверджуємо не всі спеціальності, які нам колись теоретично можуть знадобитися, а тільки ті, що наші військові вважають актуальними в осяжній перспективі. Це дозволило значно скоротити перелік спеціальностей і професій, які потребують військового обліку жінок на нинішньому етапі», — зазначив міністр оборони Олексій Резніков.

Наразі йдеться переважно про професії у сфері медицини, електроніки, зв’язку, метрології та картографії, фінансів, бухгалтерського обліку, аудиту тощо. Остаточний перелік оприлюднять після погодження з іншими відомствами. Також у проєкті наказу зафіксовано механізм перегляду переліку.

«Генеральний штаб ЗСУ отримає можливість у разі необхідності та нагальних потреб вносити зміни до переліку — можливо, якісь спеціальності втратять актуальність чи з’являться якісь нові. Скажімо, зараз оператор БПЛА — це затребуваний фах, адже в нашій армії розвивається цей компонент. А років 10 тому він не розглядався як щось актуальне. Таким чином ми зробимо облік ритмічним і плановим», — пояснив Резніков.

Він також підкреслив, що для жінок не передбачено штрафів, тому що вони можуть накладатися лише на військовозобов’язаних. А до постановки на облік жінка не є військовозобов’язаною.

«Жодним нормативно-правовим актом не передбачено штрафів для жінок, які вперше стають на облік як військовозобов’язані. Тобто, ще раз: жінки стають військовозобов’язаними лише після того, як стають на військовий облік, а до цього моменту вони не є такими», — наголосив Резніков.