Додаткова сесія ЗНО триватиме з 23 червня до 13 липня
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Pixabay
Додаткову сесію Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) для українських абітурієнтів проведуть з 23 червня до 13 липня.
Про це повідомляє пресслужба Українського центру оцінювання якості освіти.
Тестування з фізики під час додаткової сесії пройде 23 червня; з хімії — 24 червня; з української мови та української мови та літератури — 30 червня; з математики — 4 липня; з географії — 5 липня; з англійської мови — 6 липня; з історії України — 7 липня; з біології — 8 липня; з німецької мови — 11 липня; зі французької мови — 12 липня; з іспанської мови — 13 липня.
Результати додаткової сесії зʼявляться до 20 липня.
Нагадаємо, пробне ЗНО триватиме з 1 лютого до 9 березня 2022 року, а зареєструватися на нього можна до 1 березня 2022 року.
Основна сесія ЗНО відбудеться за таким графіком:
- фізика — 23 травня;
- хімія — 26 травня;
- українська мова, українська мова і література — 31 травня;
- математика і математика рівня стандарт — 3 червня;
- іспанська мова, німецька мова, французька мова — 6 червня;
- англійська мова — 7 червня;
- історія України — 10 червня;
- географія — 14 червня;
- біологія — 17 червня.
Інформацію про результати ЗНО з усіх предметів розмістять на інформаційних сторінках учасників тестування до 30 червня 2022 року.
- 29 січня 2021 року Верховна Рада ухвалила постанову про виплату премій 30 найкращим випускникам за результатами ЗНО. Президент Володимир Зеленський також запровадив президентську стипендію в розмірі 10 тисяч гривень 250 учасникам ЗНО із найкращими результатами та разову премію переможцям всеукраїнських шкільних і міжнародних олімпіад.