Додаткова сесія ЗНО триватиме з 23 червня до 13 липня

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Додаткову сесію Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) для українських абітурієнтів проведуть з 23 червня до 13 липня.

Про це повідомляє пресслужба Українського центру оцінювання якості освіти.

Тестування з фізики під час додаткової сесії пройде 23 червня; з хімії — 24 червня; з української мови та української мови та літератури — 30 червня; з математики — 4 липня; з географії — 5 липня; з англійської мови — 6 липня; з історії України — 7 липня; з біології — 8 липня; з німецької мови — 11 липня; зі французької мови — 12 липня; з іспанської мови — 13 липня.

Результати додаткової сесії зʼявляться до 20 липня.

Нагадаємо, пробне ЗНО триватиме з 1 лютого до 9 березня 2022 року, а зареєструватися на нього можна до 1 березня 2022 року.

Основна сесія ЗНО відбудеться за таким графіком:

фізика — 23 травня;

хімія — 26 травня;

українська мова, українська мова і література — 31 травня;

математика і математика рівня стандарт — 3 червня;

іспанська мова, німецька мова, французька мова — 6 червня;

англійська мова — 7 червня;

історія України — 10 червня;

географія — 14 червня;

біологія — 17 червня.

Інформацію про результати ЗНО з усіх предметів розмістять на інформаційних сторінках учасників тестування до 30 червня 2022 року.