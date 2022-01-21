Дополнительная сессия ВНО продлится с 23 июня по 13 июля

Тестирование по физике в ходе дополнительной сессии пройдет 23 июня; по химии — 24 июня; украинского языка и украинского языка и литературы — 30 июня; по математике — 4 июля; географии — 5 июля; английского языка — 6 июля; истории Украины — 7 июля; биологии — 8 июля; немецкого языка — 11 июля; французского языка — 12 июля; испанского языка — 13 июля.

Дополнительную сессию Внешнего независимого оценивания для украинских абитуриентов проведут с 23 июня по 13 июля.

Напомним, пробное ВНО продлится с 1 февраля по 9 марта 2022 года, а зарегистрироваться на него можно до 1 марта 2022 года.

Основная сессия ВНО состоится по следующему графику:

физика — 23 мая;

химия — 26 мая;

украинский язык, украинский язык и литература — 31 мая;

математика и математика уровня стандарт — 3 июня;

испанский язык, немецкий язык, французский язык — 6 июня;

английский язык — 7 июня;

история Украины — 10 июня;

география — 14 июня;

биология – 17 июня.

Информацию о результатах ВНО по всем предметам опубликуют на информационных страницах участников тестирования до 30 июня 2022 года