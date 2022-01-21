Дополнительная сессия ВНО продлится с 23 июня по 13 июля

Дополнительную сессию Внешнего независимого оценивания для украинских абитуриентов проведут с 23 июня по 13 июля.
Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования.
Тестирование по физике в ходе дополнительной сессии пройдет 23 июня; по химии — 24 июня; украинского языка и украинского языка и литературы — 30 июня; по математике — 4 июля; географии — 5 июля; английского языка — 6 июля; истории Украины — 7 июля; биологии — 8 июля; немецкого языка — 11 июля; французского языка — 12 июля; испанского языка — 13 июля.
Результаты дополнительной сессии появятся до 20 июля.
Напомним, пробное ВНО продлится с 1 февраля по 9 марта 2022 года, а зарегистрироваться на него можно до 1 марта 2022 года.
Основная сессия ВНО состоится по следующему графику:
- физика — 23 мая;
- химия — 26 мая;
- украинский язык, украинский язык и литература — 31 мая;
- математика и математика уровня стандарт — 3 июня;
- испанский язык, немецкий язык, французский язык — 6 июня;
- английский язык — 7 июня;
- история Украины — 10 июня;
- география — 14 июня;
- биология – 17 июня.
Информацию о результатах ВНО по всем предметам опубликуют на информационных страницах участников тестирования до 30 июня 2022 года
- 29 января 2021 года Верховная Рада приняла постановление о выплате премий 30 лучшим выпускникам по результатам ВНО. Президент Владимир Зеленский также ввел президентскую стипендию в размере 10 тысяч гривен 250 участникам ВНО с лучшими результатами и разовую премию победителям всеукраинских школьных и международных олимпиад.