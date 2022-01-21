ВООЗ рекомендувала розширити використання вакцини Pfizer на дітей віком 5—11 років

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Roberto Jimenez Mejias / Instagram

Всесвітня організація охорони здоровʼя рекомендувала щепити вакциною Pfizer проти коронавірусу дітей віком від 5 до 11 років, але неповною дозою.

Відповідні рекомендації розміщені на сайті ВООЗ.

Як зазначається, оновлені рекомендації з’явилися після наради Стратегічної консультативної групи експертів з імунізації (SAGE).

Дітям рекомендують вводити дозу в 10 мікрограмів. Водночас для підлітків від 12 років доза залишається незмінною — 30 мікрограмів.

Також у ВООЗ нагадали, що вводити другу дозу потрібно через 4—8 тижнів після першої, а найкраще — через 8 тижнів, оскільки більший інтервал між дозами дає більш високу ефективність вакцини і потенційно менший ризик міокардиту та перикардиту.

Окремо вказується, що необхідність щепити дітей 5—11 років бустерними дозами ще не визначена, решту ж людей рекомендують вакцинувати через 4—6 місяців після завершення первинного курсу.