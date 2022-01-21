НОК оприлюднив склад української збірної на Олімпіаді в Пекіні

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Національний олімпійський комітет оприлюднив склад української збірної на Олімпіаді в Пекіні. Україну представлятимуть 45 спортсменів у 12 дисциплінах.

Про це пише НОК у своєму Facebook.

«Відзначимо, що вперше в історії зимових Ігор Україна буде представлена у змаганнях змішаних команд з фристайлу (акробатика) та в жіночому бобслеї (монобоб). Після перерви у два олімпійські цикли до складу нашої збірної повернулися представники шорт-треку і одразу з двома перепустками на Ігри, а також фігуристи у командних змаганнях», — йдеться в повідомленні.

Також після перерви у 12 років Україна буде представлена у стрибках на лижах із трампліну.

У складі української збірної є четверо олімпійських чемпіонів: біатлоністки Олена Білосюк (Підгрушна), Юлія Джима, Валентина Семеренко та фристайліст Олександр Абраменко.