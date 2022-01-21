У Литві працівникам життєво важливих галузей дозволили ходити на роботу з безсимптомним коронавірусом

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У Литві людям, які виконують життєво важливі для держави функції, дозволили ходити на роботу з підтвердженим безсимптомним коронавірусом або після контакту із хворим, якщо не вистачатиме працівників.

Наказ про запровадження такого механізму міністр охорони здоровʼя країни Арунас Дулькіс підписав 21 січня, повідомляє LRT.

Нововведення набудуть чинності в понеділок, 24 січня.

Згідно з документом, до життєво важливих галузей належать підприємства енергетики, фінансів, шляхового господарства, пошта, соціальне забезпечення, МВС, армія, система охорони здоровʼя та деякі інші.

Також зазначається, що якщо такі працівники контактують із низкою людей, то повинні носити респіратори, якщо ж спілкуються лише з колегами, можна обмежитися масками FFP2 або KN95.

Водночас Дулькіс запевнив, що нині немає необхідності вдаватися до таких заходів, однак у разі стрімкого поширенні коронавірусу «Омікрон» потрібно бути готовим до найгіршого сценарію.