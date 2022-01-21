Очільник МЗС Росії Лавров про визнання «Л/ДНР»: Вони самі відкликали свої заяви про «незалежність»

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Прес-служба Міністерства зовнішніх справ Російської Федерації

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прокоментував можливість визнання «Л/ДНР». За його словами, ті самі відкликали свої заяви про «незалежність».

Про це він повідомив на пресконференції після зустрічі з держсеком США Тоні Блінкеном.

За його словами, питання «незалежності «Л/ДНР» обговорювалося на зустрічі лідерів України, Франції, Німеччини та Росії у лютому 2015 року, коли були підписані Мінські угоди. Тоді РФ умовляли вплинути на бойовиків, щоб ті підписали угоди.

«Тобто, по суті, вони пішли назустріч «нормандській четвірці» та відкликали свої рішення про «незалежність» при розумінні, що будуть від А до Я виконані Мінські домовленості», — пояснив він.