Телескоп NASA сфотографував «орбітальний танець» чорної діри у сузір’ї Рак
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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NASA
Дослідники, які працюють в космічній рентгенівській обсерваторії «Чандра» Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору, сфотографували масивну чорну діру у сузір’ї Рак.
Світлину оприлюднила сама обсерваторія NASA, яка спостерігає за сузірʼям. На знімку можна побачити як ця чорна діра виконує «орбітальний танець» з іншою чорною дірою.
Саме в цьому сузір’ї розташована одна з найбільш масивних чорних дір, коли-небудь знайдених. Її маса у понад 18 мільярдів разів перевищує масу нашого Сонця.
- 18 листопада 2022 року обсерваторія «Чандра» зробила світлину планетарної туманності BD+30-3639.
- Нещодавно астрономам вперше вдалося виявити невелику чорну діру за межами Чумацького Шляху завдяки її впливу на рух сусідньої зірки. Вона розташована в зоряному скупченні в галактиці Велика Магелланова Хмара за 160 тисяч світлових років від Землі.