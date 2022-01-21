Телескоп NASA сфотографував «орбітальний танець» чорної діри у сузір’ї Рак

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NASA

Дослідники, які працюють в космічній рентгенівській обсерваторії «Чандра» Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору, сфотографували масивну чорну діру у сузір’ї Рак.

Світлину оприлюднила сама обсерваторія NASA, яка спостерігає за сузірʼям. На знімку можна побачити як ця чорна діра виконує «орбітальний танець» з іншою чорною дірою.

Саме в цьому сузір’ї розташована одна з найбільш масивних чорних дір, коли-небудь знайдених. Її маса у понад 18 мільярдів разів перевищує масу нашого Сонця.