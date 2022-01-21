Вимога РФ про виведення військ НАТО: у Болгарії заявили, що оборонні питання вирішать самі, у Румунії нагадали про окупацію Криму

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Марієнко Андрій / УНІАН

Міністерство закордонних справ Румунії назвало «недоречними і безпідставними» заяви російського МЗС щодо військової присутності НАТО в країні.

Про це йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства країни.

Також у МЗС Румунії нагадали, що присутність сил НАТО в державах — членах Альянсу «є суто оборонною реакцією на дедалі більш агресивну поведінку Російської Федерації у Східному сусідстві, особливо з 2014 року, коли українська територія Криму була незаконно окупована Росією», — наголосили у МЗС Румунії.

У відомстві зазначили, що нині поведінка Росії продовжує посилюватися, попри спроби НАТО вести конструктивний діалог.

Окрім цього, МЗС Румунії зауважило, що заклик до скорочення сил НАТО у всіх державах Альянсу, які приєдналися після 1997 року, включаючи війська, також «міститься в пропозиціях Росії з європейської безпеки, оприлюднених у грудні 2021 року», які були «однозначно відхилені НАТО як неприйнятні» публічно та в діалозі НАТО — Росія та США — Росія.

«Таке прохання неприйнятне і не може бути предметом переговорів, враховуючи, що позиція стримування і оборони безпосередньо повʼязана і є невідʼємною частиною механізму колективної оборони НАТО, щодо якого жодна третя країна не може мати права вето. Союзники рішуче заявили, що будуть продовжувати свою політику зміцнення безпеки і колективної оборони, зокрема за допомогою присутності союзних військ на території східних союзників», — додали у міністерстві та запевнили, що Румунія й надалі рішуче підтримуватиме важливість зміцнення Східного флангу.

На заяву Росії також відреагували у Болгарії. Прем’єр-міністр країни Кирил Петков під час виступу у парламенті заявив, що його країна сама вирішує безпекові питання у координації з союзниками у НАТО.

«Болгарія — суверенна країна, яка давно зробила свій вибір, ставши членом НАТО. Тож ми самі у координації з нашими партнерами вирішуємо, як організувати оборону нашої країни», — сказав він.

Окремо Петков наголосив, що у НАТО не передбачена «нижча категорія членів, щодо яких колективна оборона повинна застосовуватися вибірково або обмежено».