Зеленський заявив про можливу загрозу окупації Харкова. Мер міста запевнив, що підстав для паніки немає

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Facebook / Игорь Терехов

Президент України Володимир Зеленський в інтервʼю американському виданню The Washington Post сказав, що у разі загострення ситуації на кордоні Росія може окупувати Харків.

«Харків, який перебуває під контролем уряду України, може бути окупований. Росії потрібен привід: скажуть, що захищають російськомовне населення. Після окупації та анексії Криму ми розуміємо, що це можливо», — зазначив глава держави і додав, що захоплення Харкова не буде «просто вторгненням», а стане «початком повномасштабної війни».

Натомість мер Харкова Ігор Терехов попросив жителів міста не панікувати через заяву президента.

«Харків був і буде українським містом, жителі якого є громадянами єдиної та неподільної України. І будь-хто, хто посягне захопити Харків, повинен розуміти — на захист свого улюбленого міста встануть не лише харківʼяни, а й усі українці», — наголосив Терехов.

Він наголосив, що місто готове дати тверду відсіч потенційному загарбникові.

«Всі сили та засоби для того, щоб відстояти Харків, у нас є», — зазначив міський голова та запевнив містян, що приводів для паніки немає.