Івано-Франківська область з 24 січня у «червоній» зоні карантину
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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Івано-Франківська область з 00:00 24 січня переходить у «червону» зону карантину. Це означає, що в області посилять обмеження.
Рішення було ухвалене спецкомісією, повідомив міністр уряду Олег Немчинов.
У «червоній» зоні проведення масових заходів забороняється або обмежується кількістю відвідувачів для вакцинованих громадян. Кафе, ресторани, ТРЦ, магазини, спортзали, готелі, ринки та інші установи можуть приймати лише вакцинованих людей або людей із результатом ПЛР-тесту, зробленого за 72 години.
Школи та інші навчальні заклади у «червоній» зоні можуть працювати лише за умови, що 100% працівників мають «зелений» сертифікат вакцинації.
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