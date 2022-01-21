TikTok почав тестувати платну підписку, слідом за Instagram
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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Videvo
Розробники соцмережі TikTok почали тестувати платні підписки для монетизації контенту на платформі.
Про це пише 9to5Mac.
У TikTok не розповіли деталі тестування і не уточнили, чи беруть участь у тесті користувачі. Імовірно, підписка в TikTok мало чим відрізнятиметься від підписок на інших платформах, але можливі деякі особливості та ексклюзиви.
Скоріш за все, підписка буде повʼязана із алгоритмом рекомендацій сторінки «Для вас», який зараз надає користувачам безкоштовний підібраний контент.
- Передплату зараз тестує і Instagram, але поки що в США. Щомісячна платна підписка даватиме доступ до ексклюзивних прямих ефірів і Stories, а ціни будуть в діапазоні від $0,99 до $99,99 на місяць.
- Передплату також реалізує Twitter. Нещодавно соцмережа підключила платіжну платформу Strike, завдяки чому користувачі зможуть залишати авторам контенту донати у біткоїнах.