TikTok почав тестувати платну підписку, слідом за Instagram

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Розробники соцмережі TikTok почали тестувати платні підписки для монетизації контенту на платформі.

Про це пише 9to5Mac.

У TikTok не розповіли деталі тестування і не уточнили, чи беруть участь у тесті користувачі. Імовірно, підписка в TikTok мало чим відрізнятиметься від підписок на інших платформах, але можливі деякі особливості та ексклюзиви.

Скоріш за все, підписка буде повʼязана із алгоритмом рекомендацій сторінки «Для вас», який зараз надає користувачам безкоштовний підібраний контент.