Українська співачка Alina Pash виграла премію Music Moves Europe Awards

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Music Moves Europe Awards 2022

Українська співачка Аліна Паш (Alina Pash) перемогла в європейському музичному конкурсі Music Moves Europe Awards 2022.

Про це повідомили на сайті премії.

Журі конкурсу наголосило, що українська виконавиця «справді цікава й унікальна артистка».

«Сильний віжуал, сильний продакшн. Справді, можна відразу сказати, які цінності вона відстоює», — зазначили в журі.

Співачка подякувала журі за те, що європейські фахівці так високо оцінили українську культуру.

Окрім українки, переможцями Music Moves Europe Awards 2022 стали:

Denise Chaila (Ірландія);

Дeva (Угорщина);

Meskerem Mees (Бельгія);

Mezerk (Франція);

Blanks (Нідерланди).

Кожен переможець премії отримав по €10 тисяч.

До складу журі ввійшли:

Gemma Bradley (BBC Radio 1);

Cindy Castillo (Mad Cool Festival);

Kevin Cole (KEXP);

Bryan Johnson (Spotify);

українська реперка alyona alyona, переможниця минулого року в номінації Public Choice.

Премія The Music Moves Europe Talent Awards заснована Європейським Союзом у 2019 році. Мета нагороди — відзначити нових європейських артистів і підтримати їх у розвитку міжнародної карʼєри.