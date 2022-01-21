Суд в Італії відпустив українського режисера Лавренчука під домашній арешт. Його екстрадиції вимагає Росія

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Апеляційний суд Неаполя відпустив українського театрального режисера Євгена Лавренчука, заарештованого в Італії за запитом Росії, під домашній арешт.

Про це у створеній на підтримку українця Facebook-групі написала його мати Ірина Лавренчук.

«Євгена відпустили під домашній арешт! Учора пізно вночі ми змогли з ним коротко поспілкуватися — він у бадьорому настрої, стан здоровʼя нормальний», — повідомила вона.

За словами Ірини Лавренчук, зміна запобіжного заходу стала можливою завдяки ефективній роботі адвокатів, МЗС, консульства України, активності української діаспори, ЗМІ тощо.

Окремо мати режисера наголосила, що це «лише перший крок у нашій боротьбі за звільнення Жені».

«Робимо все можливе для його повного звільнення та повернення в Україну», — додала вона.