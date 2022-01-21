The Times: Британія планує відправити до сусідніх з Україною країн-членів НАТО «сотні військових»
- Автор:
- Олег Панфілович
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Велика Британія планує направити до сусідніх з Україною країн-членів НАТО декілька сотень військовослужбовців для «стримування» Росії.
Про це пише The Times.
Британія вже має 830 військовослужбовців, танки, бронетехніку, самохідну артилерію, засоби протиповітряної оборони, розвідувальні засоби в Естонії, де вона очолює бойову групу чисельністю 1 200 осіб. До них готові приєднатися понад 300 французьких військовослужбовців. У Польщі також перебувають 140 британських військовослужбовців у рамках місії розширеної передової присутності НАТО.
За даними джерел Times в Міноборони, газета повідомила, що зараз Велика Британія розглядає можливість посилення існуючих місій «сотнями» боєздатних солдатів, які можуть бути розгорнуті в найкоротші терміни.
- Західні ЗМІ з посиланням на анонімні джерела повідомили про підготовку Кремлем наступу на Україну на кількох фронтах «у січні-лютому» 2022 року із залученням до 175 тисяч військових. Скупчення військ підтвердили в Пентагоні. США та країни Євросоюзу попередили Росію про наслідки та санкції.
- Росія вимагає гарантій щодо нерозширення НАТО на схід Європи, скорочення кількості військових навчань, відмови від прийняття України в НАТО та нерозміщення ракет на її території. НАТО на переговорах 12 січня відмовило Росії в основних вимогах. Сторони домовилися продовжити діалог, але РФ тим часом накопичує війська біля кордонів України.
- Щоб завадити вторгненню, США тиждень вели переговори з російськими дипломатами. У Росії назвали переговори безрезультатними і знову погрожували, у США переговори оцінили оптимістичніше і сказали, що мʼяч на боці Росії, хоча не виключили, що РФ може планувати напад на Україну.