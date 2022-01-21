The Times: Британія планує відправити до сусідніх з Україною країн-членів НАТО «сотні військових»

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Велика Британія планує направити до сусідніх з Україною країн-членів НАТО декілька сотень військовослужбовців для «стримування» Росії.

Про це пише The Times.

Британія вже має 830 військовослужбовців, танки, бронетехніку, самохідну артилерію, засоби протиповітряної оборони, розвідувальні засоби в Естонії, де вона очолює бойову групу чисельністю 1 200 осіб. До них готові приєднатися понад 300 французьких військовослужбовців. У Польщі також перебувають 140 британських військовослужбовців у рамках місії розширеної передової присутності НАТО.

За даними джерел Times в Міноборони, газета повідомила, що зараз Велика Британія розглядає можливість посилення існуючих місій «сотнями» боєздатних солдатів, які можуть бути розгорнуті в найкоротші терміни.