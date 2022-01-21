У Нью-Йорку демонтували статую президенту Рузвельту. Цього вимагали активісти BLM
- Автор:
- Костя Андрейковець
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В американському Нью-Йорку прибрали статую 26-му президенту США Теодору Рузвельту, яка понад 80 років стояла біля входу в Американський музей природознавства.
Про це повідомляє CNN.
Демонтаж виконали відповідно до рішення 2020 року на тлі масштабних протестів руху Black Lives Matter після загибелі афроамериканця Джорджа Флойда від дій поліцейського Дерека Шовена, якому дали 22 роки вʼязниці.
Низка активістів вимагала прибрати статую ще з 1970-х років, називаючи її расистською. Монумент зображує Рузвельта верхи на коні, а з боків пішки йдуть індіанець і темношкірий. На демонтаж влада і керівництво музею погодилися лише після натиску активістів BLM, котрі кілька разів обливали його фарбою під час протестів.
- На тлі протестів у 2020 році в США гостро піднімалося питання памʼятників і статуй історичним особам. У деяких містах знесли памʼятники работоргівцям і першовідкривачам. Тоді ще президент Дональд Трамп виступав проти цього і погрожував відправляти у вʼязницю на 10 років за знесення памʼятників.