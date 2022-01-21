В Україні зростає кількість хворих на коронавірус — за добу виявили понад 20 тисяч нових випадків

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Євген Малолєтка

В Україні за добу 20 січня виявили 20 156 нових випадків коронавірусу. Про це вранці 21 січня повідомило Міністерство охорони здоровʼя.

Шпиталізували із ковідом за минулу добу 2 226 людей, померли від нього 150 людей. Всього з початку пандемії і станом на 21 січня в Україні виявили 3 819 538 випадків коронавірусу, а померли від нього 98 993 людей.

Щодо вакцинації, то 20 січня зробили 86 146 щеплень, із них перша доза — 29 250. Повністю в Україні вакциновано 14 410 730 людей, бустер із них отримали 167 360.

20 січня міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко заявив, що в Україні розпочався черговий спалах коронавірусу, епіцентром стали західні області. Найскладніша ситуація на Івано-Франківщині, там планують запровадити «червону» зону. Крім цього, якщо наприкінці грудня та на початку січня у країні було 30 тисяч нових хворих за тиждень, то цього тижня — за два дні (18 та 19 січня).