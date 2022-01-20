У Миколаївській області на полігоні військовий закрив собою побратима від вибуху гранати і вижив
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Командування Сил логістики ЗСУ / Facebook
У Миколаївській області на полігоні військовий закрив собою побратима від вибуху гранати. Він отримав осколкові поранення та травми, але вижив.
Про це пише Командування Сил логістики ЗСУ у своєму Facebook.
«Під час проведення занять із вогневої підготовки, а саме — метання бойових гранат, старшого лейтенанта Федосенка призначили керівником на навчальному місці. Побачивши, що військовослужбовець кинув гранату, яка скотилася на бруствер, керівник зреагував миттєво — оцінивши обстановку, не вагаючись, відштовхнув від місця вибуху гранати сержанта Романа Шубіна та закрив його собою, таким чином врятував життя підлеглому», — йдеться у повідомленні.
Старшого лейтенанта оперативно госпіталізували та надали всю необхідну медичну допомогу. На нього чекає недовга реабілітація, хоча сам військовий запевняє, що почувається добре та готовий повернутися на службу.
У Командуванні Сил логістики ЗСУ зазначили, що клопотатимуть перед головнокомандувачем про заохочення Федосенка.
- Генеральний штаб ЗСУ та головнокомандуючий ЗСУ Руслан Залужний 23 листопада повідомили, що на полігоні «Широкий лан» у Миколаївській області пройшли заняття, де відпрацювали нову тактику застосування протитанкових комплексів Javelin та дронів Bayraktar в бойових умовах, а також показали їхнє комплексне застосування в умовах ночі та поганої видимості.