Учасникам делегацій на Олімпійських іграх у Пекіні радять не брати із собою особисті телефони та ноутбуки — через проблеми з кібербезпекою

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Національні олімпійські комітети західних країн радять своїм спортсменам користуватися під час Олімпійських ігор у Пекіні одноразовими телефонами та залишити свої особисті пристрої вдома.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на заяви комітетів.

«Слід виходити з того, що кожен текст, електронна пошта, онлайн-відвідування та доступ до програми можуть бути відстежені або скомпрометовані», — йдеться в бюлетені Олімпійського та Паралімпійського комітету США.

Також комітет закликав використовувати орендовані або одноразові ноутбуки та телефони під час перебування в Пекіні або стирати всі дані з особистих пристроїв до та після поїздки в Китай. Ще одна рекомендація — перед відʼїздом зі США встановити на пристрої віртуальну приватну мережу (VPN).

Олімпійський комітет Канади теж порадив своїм представникам на Іграх залишити особисті пристрої вдома та проявляти особливу обережність, оскільки в Пекіні створено «унікальну можливість для кіберзлочинності».

Комітети Швейцарії, Швеції та Великої Британії запевнили, що видадуть нові тимчасові пристрої своїм делегаціям і пояснять, що робити для захисту від кіберзлочинців.

Водночас комітети Словенії та Словаччини заявили, що не пропонуватимуть тимчасові пристрої членам команди, а у Хорватії планують дозволити своїй делегації взяти власні пристрої. У Сербії теж не вживатимуть жодних додаткових заходів кібербезпеки.

Раніше дослідники Citizen Lab з Університету Торонто, які займаються проблемами безпеки, приватності, підзвітності державних органів і систем стеження за громадянами, заявили, що додаток Пекінського організаційного комітету MY2022, створений для контролю за здоровʼям учасників змагань, містить недоліки безпеки, які роблять його вразливим для хакерів.

Проте в Міжнародному олімпійському комітеті (МОК) запевнили, що не виявили жодних «критичних уразливостей» під час перевірки додатку.