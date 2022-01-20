Канада відправила свій фрегат у Чорне море

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Twitter / Royal Canadian Navy

Збройні сили Канади відправили свій фрегат «Монреаль» у Середземне та Чорне моря. Місія корабля триватиме шість місяців.

Про це повідомляється на сторінці ВМС Канади у Twitter.

Зазначається, що цей корабель уперше візьме участь у місії НАТО Reassurance. Він вийшов із порту в Галіфаксі та прямує до Середземного та Чорного морів.

Фрегат «Монреаль» перебуває у складі Збройних сил Канади з 1994 року. Двічі він виконував роль флагману, також брав участь в операції НАТО в 1995 році під час морської блокади Югославії. У 2002 році корабель брав участь у місії «Аполлон» під час війни в Афганістані.