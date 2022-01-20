Таїланд з лютого спрощує правила вʼїзду для туристів

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Nicolas Vollmer / Flickr

Таїланд з 1 лютого спрощує вʼїзд для вакцинованих туристів і повертає програму Test & Go, яку призупинили через штам коронавірусу «Омікрон».

Про це повідомляє Bangkok Post.

З лютого туристи мають зробити тест на COVID-19 при вʼїзді і ще один через пʼять днів. Туристи зобовʼязані забронювати готель на перший та пʼятий день перебування в країні, а також заздалегідь сплатити за два ПЛР-тести. Також потрібно вказати своє місцеперебування і завантажити додаток для відстеження дотримання правил.

Влада обіцяє тримати Test & Go «в полі зору» і може знову призупинити її, якщо в країні почнеться зростання кількості хворих.