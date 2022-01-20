Погода у вихідні: синоптики прогнозують до -11 °С і дрібний сніг
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Pixabay / Filtrovany_Fotographer
У вихідні 22—23 січня в Україні штормовий вітер відступить, сильні снігопади зміняться дрібним снігом, а середня денна температура становитиме близько -3...-4 °С.
За даними Sinoptik.ua, у Києві, північних і центральних областях удень очікуються слабкі морози до -3...-5 °С, уночі — помірні морози до -9 °С (до -11 °С у Сумській та Чернігівській областях). У суботу періодично падатиме невеликий сніг, 23 січня опадів не передбачається — погода буде хмарною, а вітер слабким.
На півдні погода у вихідні буде з мінливою хмарністю, але без опадів, температура повітря — близько нуля, але синоптики прогнозують вітер до 10 м/с. Уночі очікуються помірні морози до -6...-8 °С. Лише в неділю на Херсонщині можливий невеликий сніг.
На захід країни субота принесе невеликий сніг і слабкі морози (до -1...-3 °С), у неділю термометри покажуть -3...-5 °С. Ночі помірно морозні — до -8 °С. У неділю в Рівненській, Волинській та Житомирській областях без опадів, у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській та Тернопільській областях пройде невеликий сніг.
У Карпатах досі небезпечно — через рясні снігопади у високогірних районах Закарпатської та Івано-Франківської областей оголошено третій рівень сніголавинної небезпеки.
У східних регіонах у суботу буде без опадів, зі слабкими морозами вдень (до -3...-5 °С) і помірними вночі (до -7...-10 °С). У неділю погода буде сніжною — у Донецькій та Дніпропетровській областях опади очікуються до вечора, а в Луганській — дрібний сніг йтиме цілий день.
Наступний тиждень розпочнеться зі слабких денних морозів у всій Україні, крім південних регіонів. У середньому термометри покажуть -3...-6 °С, на півдні — близько нуля. У західних областях на початку тижня опадів не прогнозують, на решті території країни пройде сніг різної інтенсивності.
- Від початку січня в Києві зареєстрували кілька температурних рекордів. Так, доба 3 січня стала найтеплішою у Києві за 123 роки. Того дня вперше за 142 роки середньодобова температура повітря у столиці становила +4,3 °C.
- 5 січня метеорологи також уперше за 142 роки зафіксували у столиці середньодобову температуру на рівні +6,5 °С. Максимальна температура сягала +10,7 °С.