Навколо станції «Академік Вернадський» оселилися майже 3 тисячі пінгвінів. Полярники назвали сезон складним
- Автор:
- Костя Андрейковець
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На території української антарктичної станції «Академік Вернадський» перебувають приблизно 3 тисячі пінгвінів — 2 310 дорослих і 599 пташенят.
Про результати підрахунків полярників повідомляє Національний Антарктичний науковий центр.
У районі станції три види — субантарктичний пінгвін, пінгвін Аделі та антарктичний пінгвін. Перший вид — найпопулярніший.
Цей сезон став для них складним. Акваторія була постійно забита льодом, що обмежувало пінгвінам доступ до їжі. Вплинули й рекордні снігопади, через які гнізда пінгвінів суттєво засипало. Також вчені фіксували напади хижаків, що зменшило кількість пташенят, як порівнювати з минулим роком.
Підсумки щодо демографічної ситуації пінгвінів полярники зможуть підбити наприкінці сезону.
- Цього літа через глобальне потепління поблизу станції зібралися тисячі пінгвінів.
- 19 грудня 2021 року повідомлялося, що на станції «Академік Вернадський» зафіксували найвищий за 20 років рівень снігу — 2,75 метра. Через це полярникам довелося відкопувати станцію.