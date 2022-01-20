Учені оцінюють наслідки зникнення гігантського айсберга А68. За день він давав понад 1,5 млрд тонн прісної води

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Дослідники і вчені намагаються оцінити вплив гігантського айсберга A68, який розтанув, на навколишнє середовище. На піку свого танення щодня він скидав в океан понад 1,5 мільярда тонн прісної води.

Про це пише ВВС.

Зараз фахівці Університету Лідса вивчають супутникові дані і маршрут айсберга, зокрема прораховуючи його зміни і швидкість танення на шляху від Антарктиди до Південної Атлантики. Вони впевнені, що A68 залишив по собі величезний вплив на екосистему, який буде проявлятися ще дуже довго.

Ймовірно, він міг вплинути на місцеві течії і скинув в океан безліч мінералів і елементів, які зберігав у собі. Це змінило фітопланктон і далося взнаки мешканцям океану. Британська антарктична служба вже зібрала низку даних, які свідчать про те, що A68 дав сильний поштовх до зміни екосистеми.