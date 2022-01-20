Учені оцінюють наслідки зникнення гігантського айсберга А68. За день він давав понад 1,5 млрд тонн прісної води
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Дослідники і вчені намагаються оцінити вплив гігантського айсберга A68, який розтанув, на навколишнє середовище. На піку свого танення щодня він скидав в океан понад 1,5 мільярда тонн прісної води.
Про це пише ВВС.
Зараз фахівці Університету Лідса вивчають супутникові дані і маршрут айсберга, зокрема прораховуючи його зміни і швидкість танення на шляху від Антарктиди до Південної Атлантики. Вони впевнені, що A68 залишив по собі величезний вплив на екосистему, який буде проявлятися ще дуже довго.
Ймовірно, він міг вплинути на місцеві течії і скинув в океан безліч мінералів і елементів, які зберігав у собі. Це змінило фітопланктон і далося взнаки мешканцям океану. Британська антарктична служба вже зібрала низку даних, які свідчать про те, що A68 дав сильний поштовх до зміни екосистеми.
- Айсберг A68 площею майже 6 тисяч квадратних кілометрів відколовся від Антарктиди у липні 2017 року і вже на початку 2021 року розколовся на дрібні частки, майже повністю розтанувши. Вчені побоювалися, що він сяде на мілину, перекривши доступ до їжі пінгвінам, тюленям і китам, але цього не сталося.
- Льодовики Антарктиди тануть швидше, ніж розраховували вчені. Темпи зростання рівня моря можуть катастрофічно прискоритися. На тлі кліматичних змін Антарктида, що майже повністю вкрита льодом, поступово змінюється. Поверх талого снігу цвітуть водорості, чий зелений колір видно навіть з космосу. У майбутньому вони можуть стати харчовою базою для інших видів і змінити екосистему континенту.