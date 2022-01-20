Instagram у США почала тестувати платну підписку. Ціни стартують від $0,99

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Соціальна мережа Instagram вже почала тестувати у США платну підписку із доступом до ексклюзивного контенту та функцій.

Про це у Twitter повідомив глава соцмережі Адам Моссері, а деталі є у блозі компанії.

Щомісячна платна підписка надаватиме доступ до ексклюзивних прямих ефірів та Stories. Ціни будуть у діапазоні від $0,99 до $99,99 на місяць, автори сторінок самі обиратимуть ціну своїх підписок. Ті користувачі, які оформили платну підписку, матимуть фіолетовий значок — це дозволить автору легше розрізняти їх.

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Instagram

У тестуванні цієї функції у США беруть участь, зокрема, баскетболістка Седона Прінс, олімпійська чемпіонка з гімнастики Джордан Чайлз та астролог Аліза Келлі. Компанія обіцяє протягом наступних кількох місяців розширити і кількість країн, де ця функція буде доступною, і кількість авторів, які матимуть платну підписку.