У «помаранчевій» зоні карантину вже 7 областей України
- Автор:
- Костя Андрейковець
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NurPhoto / Contributor / Getty Images
В Україні станом на 20 січня у «помаранчевій» зоні карантину перебуває вже сім областей.
Про це свідчать дані МОЗ України.
Серед «помаранчевих» — Івано-Франківська область, де перевищено три критичні показники (коефіцієнт нових випадків, рівня і динаміки госпіталізації), Рівненська, Сумська, Чернівецька, Тернопільська, Житомирська, які мають високі показники приросту хворих, та Львівська — там висока динаміка госпіталізації.
Зазначені області на порозі переходу до «червоної» зони карантину, що загрожує посиленням обмежень і заходів. Поки там діють карантинні правила «жовтої» зони.
- Раніше уряд запевнив, що вводити локдауни в Україні більше не будуть, оскільки в країні високі темпи вакцинації.
- Станом на 20 січня в Україні вакциновано 14 375 825 людей, з яких бустерне щеплення зробили 146 105 осіб.