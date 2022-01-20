У «помаранчевій» зоні карантину вже 7 областей України

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В Україні станом на 20 січня у «помаранчевій» зоні карантину перебуває вже сім областей.

Про це свідчать дані МОЗ України.

Серед «помаранчевих» — Івано-Франківська область, де перевищено три критичні показники (коефіцієнт нових випадків, рівня і динаміки госпіталізації), Рівненська, Сумська, Чернівецька, Тернопільська, Житомирська, які мають високі показники приросту хворих, та Львівська — там висока динаміка госпіталізації.

Зазначені області на порозі переходу до «червоної» зони карантину, що загрожує посиленням обмежень і заходів. Поки там діють карантинні правила «жовтої» зони.