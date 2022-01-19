Уряд скоротив термін дії сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу до 9 місяців

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Кабінет міністрів скоротив термін чинності сертифіката про вакцинацію від коронавірусу з одного року до 9 місяців.

Таке рішення уряд ухвалив на засіданні в середу.

Згідно з постановою, текст якої опублікував нардеп Олексій Гончаренко, рішення зумовлено тим, що держави Європейського Союзу почали змінювати терміни дії сертифікатів, тому Україна приєдналася до європейських норм. Також своїм рішенням уряд затвердив порядок формування COVID-сертифікатів на підставі бустерної дози. Після третьої дози сертифікат діятиме 270 днів.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль закликав українців вакцинуватися від коронавірусу, зокрема бустерними дозами. За його словами, після засідання уряду члени Кабміну вирушать на щеплення.