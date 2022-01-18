У Великій Британії почнуть тестувати чотириденний робочий тиждень

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У Великій Британії з червня запустять тестовий проєкт із чотириденного робочого тижня. У ньому візьмуть участь близько 30 компаній.

Про це пише Bloomberg.

Це проєкт триватиме пів року. Протягом цього часу компанії дозволять співробітникам працювати 32 години на тиждень. Водночас це не вплине на зарплату та інші бонуси.

Деякі компанії пропонуватимуть і інший варіант — розподілити 32 робочі години на 5 робочих днів.

За словами керівника проєкту Джо Райла, перехід на 32-годинний робочий тиждень підвищує продуктивність працівників та сприяє покращенню їхнього добробуту.

Відповідними програмами у багатьох країнах світу керує організація 4 Day Week Global. Зокрема, вона запускає їх у США, Великій Британії, Канаді, Ірландії, Австралії та Новій Зеландії.