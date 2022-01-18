На Водохреща на окупованому Донбасі можлива провокація — бойовики готують обстріл вірян

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У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Мінкультури попереджають про можливу провокацію на окупованому Донбасі на свято Водохреще. Бойовики нібито готують обстріл вірян.

Про це повідомляється на сторінці Центру у Facebook.

«Як стало відомо Центру стратегічних комунікацій, 19 січня окупаційні війська готують обстріл вірян під час водохрещення на ставку «Цегляний» у Петровському районі Донецька. Метою провокації може бути звинувачення українських військових у нападі, щоб створити привід для ескалації», — йдеться в повідомленні.

Обстріл бойовики можуть провести з позицій на шахті ім. Челюскінців, яка розташована менш ніж за 2 кылометри від ставка. Постріли вони планують замаскувати, увімкнувши головний вентилятор на шахті.