Філарет подав позов до Окружного адмінсуду Києва. Хоче відновити УПЦ КП
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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Марків Михайло / УНІАН
Патріарх Філарет звернувся до Окружного адміністративного суду з проханням зобов’язати Державну службу з етнополітики та свободи совісті відновити Українську православну церкви Київського патріархату.
Про це ідеться на сайті суду.
За документами, позивач просить суд зобов’язати Держетнополітики, аби ті зареєстрували постанову, яка скасує припинення дії релігійного об’єднання УПЦ КП.
Крім цього, у позовних вимогах зазначено — визнати протиправною бездіяльність відповідача — Державної служби з етнополітики та свободи совісті щодо реєстрацій у держреєстрі відповідної постанови.
Наразі ОАСК вирішує питання, чи варто відкривати провадження за цим позовом.
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