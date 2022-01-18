Филарет подал иск в Окружной админсуд Киева. Хочет восстановить УПЦ КП

Патриарх Филарет обратился в Окружной административный суд с просьбой обязать Государственную службу по этнополитике и свободе совести восстановить Украинскую православную церковь Киевского патриархата.
Об этом говорится на сайте суда.
По документам, истец просит суд обязать Госэтнополитики, чтобы в службе зарегистрировали постановление, которое отменит решение о прекращении деятельности религиозного объединения УПЦ КП.
Кроме этого, в истец тебует признать противоправным бездействие ответчика — Государственной службы по этнополитике и свободе совести — относительно регистрации в госреестре соответствующего постановления.
Сейчас ОАСК решает вопрос, следует ли открывать производство по этому иску.
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