Столиця ОАЕ заборонила в’їзд без бустерної дози вакцини від коронавірусу

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Pixabay / Neil Dodhia

До столиці Об’єднаних Арабських Еміратів — Абу-Дабі — через поширення штаму «Омікрон» впускатимуть тільки тих людей, які отримали бустерну дозу вакцини від коронавірусу.

Про це з посиланням на інформацію, розміщену в державному додатку про здоров’я, повідомляють Arab News.

Як зазначається в додатку, люди повинні надати «зелений паспорт», що свідчитиме про наявність у них бустерної дози вакцини.

Водночас наголошується, що люди, які не отримали ревакцинацію принаймні через шість місяців після другої дози, більше не вважаються повністю вакцинованими.

Окрім цього, для в’їзду в Абу-Дабі потрібно мати негативний результат тесту на коронавірус, зроблений протягом останніх двох тижнів.

Влада Абу-Дабі також вимагає, щоб мешканці показували свій «зелений паспорт» перед входом у громадські місця або урядові будівлі.

Зазначимо, ОАЕ є країною з одним із найвищих показників вакцинації населення у світі. За даними органів охорони здоровʼя, у країні повністю вакциновано понад 90% населення.