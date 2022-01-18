На відстані майже 2 млн км від Землі пролетить великий астероїд. Він стане найближчим на майбутні 200 років

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NASA

На відстані майже 2 млн кілометрів від Землі пролетить астероїд, шириною в кілометр. Він не повинен влучити у планету, але стане найближчим астероїдом на майбутні 200 років.

Про це пише CNN.

Астероїд має номер 7482 і його вперше відкрили у 1994 році. Він має ширину в кілометр і більший за будь-яку будівлю на Землі. У NASA прогнозують, що астероїд не влучить у планету, хоча він і рухається зі швидкістю приблизно 76 тисяч км/год.

Цей космічний об’єкт не можна буде побачити неозброєним оком, але астрономи-аматори навіть з малими телескопами зможуть його помітити.

Астероїд не стане найбільшим об’єктом, який пролітав відносно неподалік Землі. У 2017 році астероїд 3122 пролетів повз Землю. Він був шириною в 3,5—8,5 км і знову повернеться на те саме місце у 2057 році.